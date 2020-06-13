Андрей Василевский попал в топ-3 лучших голкиперов НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал топ-16 лучших голкиперов лиги, которые примут участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Возглавил рейтинг голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск. Второе место занял россиянин Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». В тройку лучших попал вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. На четвёртом месте — Джордан Биннингтон («Сент-Луис Блюз»). Замкнул топ-5 Бен Бишоп из «Даллас Старз».
Фото: nhl.com
Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.
В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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