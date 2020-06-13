Финн Ларми — о попытке улететь в США: нужны были 67 документов, динозавр и кровь единорога

Голкипер системы «Питтсбург Пингвинз» Эмиль Ларми рассказал в социальных сетях о попытке вылететь из столицы Финляндии Хельсинки в США, где хоккеисты приступили к тренировкам в небольших группах перед стартом плей-офф.

«Не смог сесть на самолёт, потому что у меня не было всех 67 документов, необходимых для проезда. Взял необходимого одного динозавра и несколько капель крови единорога — динозавр был неправильным, а от единорога был только рог. Попробую завтра снова», — написал Ларми в «Твиттере», но и на следующий день его попытка не увенчалась успехом.

«Прошёл через весь аэропорт. Всё закрыто. Снова не попал на рейс, хотя динозавр оказался правильным, но я забыл привезти им Чака Норриса и отпечаток пальца Дональда Трампа. И ещё они сказали, что мой юмор настолько противен, что капитан экипажа отказывается со мной лететь. Завтра — новая попытка», — написал Ларми.

Несколько часов назад Ларми написал, что предпринял третью попытку, а затем опубликовал видео, как его клюшки уезжают на багажной ленте.

Стоит добавить, что пресс-служба «Уилкз-Барре/Скрэнтон Пингвинз» оценила юмор финна, написав в «Твиттере», что для Ларми подготовлен новый комплект формы с изображением Чака Норриса.

В сезоне-2019/2020 Ларми провёл 9 матчей за младших «пингвинов», отразив 88,3% бросков и пропуская 3,55 шайбы за матч.