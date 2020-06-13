В «Барысе» сообщили, что клуб не ведёт переговоров с Рыспаевым о продлении контракта

В пресс-службе казахстанского «Барыса» сообщили, что клуб не предлагал новый контракт защитнику Дамиру Рыспаеву.

«Барыс» не ведёт с Рыспаевым переговоров о продлении соглашения», — приводит слова пресс-службы клуба Vesti.kz.

В минувшем сезоне Рыспаев выступал в Высшей хоккейной лиге. В составе «Номада» защитник провёл 12 матчей и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-4» и 9 минутах штрафного времени. Проводил на льду 8 минут 38 секунд за матч.

За карьеру в КХЛ 25-летний защитник сыграл 25 матчей, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «-1» при 194 штрафных минутах.