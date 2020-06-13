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Защитник «Чикаго» Мёрфи: даже просто играть против «Эдмонтона» — уже интересно

Защитник «Чикаго» Мёрфи: даже просто играть против «Эдмонтона» — уже интересно
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Мёрфи поделился мнением о предстоящей серии плей-ин с «Эдмонтон Ойлерз».

«Мы провели с ними замечательные матчи. Они оказались в центре внимания из-за звёздных игроков, которые могут стать лучшими в лиге в этом сезоне. Просто играть с ними — уже интересно. Провели с ними не так много матчей по сравнению с нашими соперниками по Центральному дивизиону. Так что противостояние обещает быть очень интересным. Посмотрим, что получится», — приводит слова Мёрфи пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

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