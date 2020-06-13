Мадс Эллер: мог стать игроком «Сарыарки» ещё прошлым летом

Датский форвард Мадс Эллер прокомментировал переход в карагандинскую «Сарыарку», выступающую в Высшей хоккейной лиге.

«Очень много размышлял и готовился, прежде чем принять решение. Честно говоря, мог стать игроком «Сарыарки» ещё прошлым летом, но сделка не состоялась. И вот спустя год мне снова поступило предложение из Караганды, которое я с лёгкостью принял. Мне необходимо было сменить обстановку, и самым идеальным местом для этого стала «Сарыарка».

Передаю огромный привет болельщикам «орлов». Безумно рад стать частью «Сарыарки» и города Караганды. Наслышан, что вы лучшие болельщики в ВХЛ. Не терпится поскорее выйти на лёд, почувствовать вашу поддержку, и мы все вместе пойдём вперед за кубком!» — приводит слова Эллера пресс-служба клуба в «Инстаграме».