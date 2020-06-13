Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мадс Эллер: мог стать игроком «Сарыарки» ещё прошлым летом

Мадс Эллер: мог стать игроком «Сарыарки» ещё прошлым летом
Хоккей / ВХЛ 0

Датский форвард Мадс Эллер прокомментировал переход в карагандинскую «Сарыарку», выступающую в Высшей хоккейной лиге.

«Очень много размышлял и готовился, прежде чем принять решение. Честно говоря, мог стать игроком «Сарыарки» ещё прошлым летом, но сделка не состоялась. И вот спустя год мне снова поступило предложение из Караганды, которое я с лёгкостью принял. Мне необходимо было сменить обстановку, и самым идеальным местом для этого стала «Сарыарка».

Передаю огромный привет болельщикам «орлов». Безумно рад стать частью «Сарыарки» и города Караганды. Наслышан, что вы лучшие болельщики в ВХЛ. Не терпится поскорее выйти на лёд, почувствовать вашу поддержку, и мы все вместе пойдём вперед за кубком!» — приводит слова Эллера пресс-служба клуба в «Инстаграме».

Форвард Мадс Эллер продолжит карьеру в «Сарыарке», его старший брат играет за «Вашингтон»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020