Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Дом выставили на продажу в феврале 2019 года за $ 18 млн, сейчас стоимость снижена до $ 16 млн. Площадь особняка – 22 тыс. квадратных футов. Дом включает в себя восемь спален и 11 ванных комнат. Также есть бар, бассейн и тренажёрный зал.
Ковальчук приобрёл участок в 2010 году, когда играл за «Нью-Джерси Дэвилз», подписавший с форвардом рекордный контракт. Позже Ковальчук покинул команду, договорившись о расторжении контракта, и перешёл в СКА.
Регулярный чемпионат завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 13 июня 2020
-
17:23
-
16:55
-
16:32
-
16:16
-
15:42
-
15:09
-
14:50
-
14:42
-
13:48
-
13:09
-
12:59
-
12:38
-
12:32
-
11:56
-
11:37
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
09:57
-
09:50
-
09:23
-
04:28
-
00:53
-
00:33
-
00:00
- 12 июня 2020
-
23:32
-
22:55
-
22:49
-
22:00
-
21:53
-
21:23
-
20:56
-
20:48
-
20:12
-
19:55