Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.

Дом выставили на продажу в феврале 2019 года за $ 18 млн, сейчас стоимость снижена до $ 16 млн. Площадь особняка – 22 тыс. квадратных футов. Дом включает в себя восемь спален и 11 ванных комнат. Также есть бар, бассейн и тренажёрный зал.

Ковальчук приобрёл участок в 2010 году, когда играл за «Нью-Джерси Дэвилз», подписавший с форвардом рекордный контракт. Позже Ковальчук покинул команду, договорившись о расторжении контракта, и перешёл в СКА.

Регулярный чемпионат завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».