Буцаев: жизнь продолжается, «Нефтехимику» надо стремиться к новым вершинам

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал выступление нижнекамского клуба в минувшем сезоне.

«Сейчас нахожусь в Москве. Как и все тут сейчас, работаю на удалёнке. Занимаюсь формированием «Нефтехимика» на будущий сезон. Как идут дела? Прикладываем максимум усилий исходя из бюджета. С кем-то удаёется договориться, кто-то выбирает лучшие условия. Многих наших лидеров переманили? Ну что значит — переманили? Есть регламент. Игроки имеют право выбирать. Так что никаких махинаций нет.

Вряд ли кто-то в начале прошлого сезона предполагал, что «Нефтехимик» окажется на Востоке в лидирующей восьмёрке. Но ребята выполнили задачу и в плей-офф пробились. А это говорит и о самолюбии, и о характере. Мы боролись до конца.

10-матчевая победная серия в середине прошлого сезона? Мы тогда обновили несколько клубных рекордов. Вспоминать об этом, конечно, приятно. Но жизнь продолжается. Надо стремиться к новым вершинам», — приводит слова Буцаева «Матч ТВ».