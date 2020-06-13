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Дальбек: даже не сомневался, продлевать ли контракт с ЦСКА. Мне нравится жить в Москве

Дальбек: даже не сомневался, продлевать ли контракт с ЦСКА. Мне нравится жить в Москве
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского ЦСКА Клас Дальбек прокомментировал подписание нового контракта с «армейским» клубом.

«Очень обрадовался, когда получил шанс провести следующие два сезона в ЦСКА. Даже не сомневался, подписывать ли контракт. Это прекрасная команда и организация в целом. Плюс мне и моей семье очень нравится жить в Москве. Горжусь, что продолжу играть за ЦСКА. Тут прекрасный коллектив и цели перед ним стоят достойные – Кубок Гагарина.

Какой показатель полезности ждать от меня в следующем сезоне? Надеюсь, ещё выше, ведь это поможет нашей команде выиграть ещё больше матчей», — приводит слова Дальбека официальный сайт ЦСКА.

За ЦСКА Дальбек выступает с сезона-2018/2019. В общей сложности за карьеру в лиге Клас принял участие в 130 матчах, в которых забросил 3 шайбы и сделал 18 результативных передач. Ранее шведский защитник помог «армейцам» завоевать Кубок Гагарина.

ЦСКА подписал новый контракт с Дальбеком
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