Хедман: если бы всё пошло по плану, «Тампа» бы сейчас играла в финале Кубка Стэнли

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса. Напомним, регулярный чемпионат доигран не будет, в плей-офф сыграют 24 клуба. Тренировочные лагеря откроются 10 июля.



«Очевидно, что все ждали другого развития событий. На данную ситуацию никак нельзя было повлиять, остаётся принять всё как есть. Конечно, всё получилось непросто.



Любой хоккеист хочет играть в хоккей. Если бы всё развивалось нормально, сейчас шла бы финальная серия Кубка Стэнли. Если бы всё пошло по нашему плану, „Тампа“ сейчас играла бы в финале Кубка Стэнли. Будем надеяться, нам удастся туда добраться при возобновлении плей-офф», — цитирует Хедмана официальный сайт ИИХФ.