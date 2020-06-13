Вратарь «Вашингтона» Холтби собрал почти $ 40 тыс. на борьбу с расовым неравенством

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби собрал почти $ 40 тыс. на борьбу с расовым неравенством, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Объявленный вратарём сбор получил $ 15 тыс. пожертвований, остальные деньги Холтби внёс сам.



25 мая афроамериканец Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров повалил его, прижал коленом шею к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В итоге мужчина потерял сознание, его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.

Холтби: Америка не будет великой, пока жизни темнокожих не станут важны