Есмантович: «Авангард» — небедный клуб, они заплатили за Толчинского 85 млн
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, почему клуб отдал нападающего Сергея Толчинского в «Авангард».
«Толчинский попросил определённую зарплату. Мы в ЦСКА не считаем, что он её достоин. Но другой клуб посчитал, что Толчинский достоин этих денег. „Авангард“ заплатил ЦСКА 85 миллионов за Толчинского и получил игрока. „Авангард“ — небедный клуб.
Другие болельщики не любят ЦСКА, потому что мы самый обеспеченный клуб? ЦСКА — не девушка, чтобы нас любили. У нас есть свои болельщики, фанаты, и за них я готов бороться и сражаться. Недовольные всегда были и будут. Если буду бояться или кого-то слушать и не слышать критики, это будет странно. Я готов слышать критику. Но готов бороться за свой клуб», — сказал Есмантович в эфире «Радио Маяк".
Толчинский: ЦСКА не смог предложить ничего сопоставимого с «Авангардом»
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