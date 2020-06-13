Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА планирует подписать двух защитников и нападающего. Нестеров покинул клуб

ЦСКА планирует подписать двух защитников и нападающего. Нестеров покинул клуб
Хоккей / КХЛ 0

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферных планах «армейского» клуба.

«С Капризовым мы разговаривали по окончании сезона, и он сказал, что будет пробовать силы в Северной Америке. С ним переговоров не ведём.

По Сорокину сделали предложение 1 июня. Он послушал предложение с агентом и сказал, что примет решение позже.

ЦСКА ещё планирует подписать двух защитников и нападающего.

С Нестеровым история интересная. Мы договорились с ним в декабре, ударили по рукам, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали ему всё, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарили его за три года в ЦСКА и пожелали удачи», — сказал Есмантович в эфире «Радио «Маяк».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020