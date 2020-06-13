ЦСКА планирует подписать двух защитников и нападающего. Нестеров покинул клуб

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферных планах «армейского» клуба.
«С Капризовым мы разговаривали по окончании сезона, и он сказал, что будет пробовать силы в Северной Америке. С ним переговоров не ведём.
По Сорокину сделали предложение 1 июня. Он послушал предложение с агентом и сказал, что примет решение позже.
ЦСКА ещё планирует подписать двух защитников и нападающего.
С Нестеровым история интересная. Мы договорились с ним в декабре, ударили по рукам, что он останется на пять лет в ЦСКА. Согласовали условия, дали ему всё, что он захотел. Но неделю назад он решил по семейным обстоятельствам уехать в Северную Америку. Мы поблагодарили его за три года в ЦСКА и пожелали удачи», — сказал Есмантович в эфире «Радио «Маяк».
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