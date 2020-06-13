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Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после высказываний о Ефремове

Девушка хоккеиста Сергачёва подверглась травле после высказываний о Ефремове
Хоккей / НХЛ 0

Елизавета Федотова, девушка российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, подверглась травле после своего жёсткого высказывания о ситуации с актёром Михаилом Ефремовым.

Вскоре после публикации высказывания на Елизавету посыпались оскорбления. Она призналась в своём аккаунте в «Телеграме», что с трудом переносит критику и негатив в свой адрес: «Я это тяжело переношу, к сожалению. Ещё не выросла броня».

8 июня Ефремов, находясь в своём автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулём которой сидел курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Ефремов практически не пострадал, а Захаров получил многочисленные травмы, в результате которых скончался в больнице.

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