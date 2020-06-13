Марло: Марнер меня поражает, нравится смотреть за его игрой. Он похож на Торнтона

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Патрик Марло поделился своим мнением об игре форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелла Марнера.



«Марнер меня поражает. Мне просто нравится смотреть за его игрой. Удивительно, как он катается, как видит лёд, как создаёт для себя пространство. Я старался повторять то, что он делает. И это однозначно не так легко, как кажется. Но я уверен, что он работал над этим всю жизнь.



Марнер в некотором роде похож на Торнтона. Мы можем отлично проводить время, а потом, после выхода на лёд, будто срабатывает переключатель: пора заниматься делом. Он знает, когда может расслабиться и повеселиться, но вместе с тем очень страстно и сконцентрированно относится к хоккею, чтобы быть одним из лучших игроков лиги и побеждать», — цитирует Марло официальный сайт НХЛ со ссылкой на Sportsnet 590 The Fan in Toronto.