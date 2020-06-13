«Смешно читать». Агент Щербака жёстко ответил на критику другого агента

Алёша Пилко, агент нападающего Никиты Щербака, ответил на критику известного хоккейного агента Алексея Дементьева.
Напомним, Дементьев поделился своим мнением об отъезде российских игроков в Америку и Европу: «Очень интересно читать о количестве предложений игрокам из «нескольких» зарубежных клубов. А можно конкретнее? Иначе получается по принципу «везде зовут — нигде не нужен». В комментариях Дементьев привёл пример Щербака.
«Мне смешно читать, что Дементьев комментирует будущее не своих игроков, про дела которых он вообще не в курсе. Ему лучше комментировать судьбы своих подопечных, пока они у него ещё есть!» — написал Пилко в «Твиттере».
24-летний Щербак в ходе минувшего сезона КХЛ перешёл в «Трактор» из «Авангарда». Провёл в КХЛ 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.
- 14 июня 2020
-
00:52
-
00:06
- 13 июня 2020
-
23:28
-
22:46
-
22:01
-
21:42
-
21:15
-
20:43
-
20:15
-
19:34
-
19:19
-
18:54
-
18:30
-
17:46
-
17:38
-
17:23
-
16:55
-
16:32
-
16:16
-
15:42
-
15:09
-
14:50
-
14:42
-
13:48
-
13:09
-
12:59
-
12:38
-
12:32
-
11:56
-
11:37
-
11:05
-
10:47
-
10:37
-
09:57
-
09:50