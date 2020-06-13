Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Смешно читать». Агент Щербака жёстко ответил на критику другого агента

«Смешно читать». Агент Щербака жёстко ответил на критику другого агента
Хоккей / КХЛ 0

Алёша Пилко, агент нападающего Никиты Щербака, ответил на критику известного хоккейного агента Алексея Дементьева.

Напомним, Дементьев поделился своим мнением об отъезде российских игроков в Америку и Европу: «Очень интересно читать о количестве предложений игрокам из «нескольких» зарубежных клубов. А можно конкретнее? Иначе получается по принципу «везде зовут — нигде не нужен». В комментариях Дементьев привёл пример Щербака.

«Мне смешно читать, что Дементьев комментирует будущее не своих игроков, про дела которых он вообще не в курсе. Ему лучше комментировать судьбы своих подопечных, пока они у него ещё есть!» — написал Пилко в «Твиттере».

24-летний Щербак в ходе минувшего сезона КХЛ перешёл в «Трактор» из «Авангарда». Провёл в КХЛ 31 матч и набрал 11 (3+8) очков.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020