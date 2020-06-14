Дубас: «Торонто» нужно сразу играть на максимуме, «Коламбус» — серьёзный соперник

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас поделился ожиданиями от квалификационного раунда плей-офф. Канадский клуб сыграет с «Коламбус Блю Джекетс».



«Нужно сразу же играть на максимуме. В нашу пользу будет тот факт, что мы понимаем, с каким серьёзным соперником встречаемся. У них очень хорошая команда, есть свой характер, своя манера игры. Они умеют играть дома. Мы знаем, что они представляют собой, насколько хороши в плей-офф и на что способны. Нам надо подумать, как набрать форму и достойно выдержать это испытание», — приводит слова Дубаса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса и доигран не будет. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».