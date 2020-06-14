В «Аризоне» выявили случай заражения коронавирусом

У одного из сотрудников клуба НХЛ «Аризона Койотс» был выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба команды. Фамилия и должность сотрудника не называются. Болезнь заразившегося протекает бессимптомно. При этом результаты всех остальных сотрудников и игроков были отрицательными.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». «Аризона» по этому показателю заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Предполагается, что тренировочные лагеря клубов НХЛ откроются уже 10 июля.