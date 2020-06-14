Марло: Марнер меня поражает. Старался повторять то, что он делает

Форвард «Питтсбург Пингвингз» Патрик Марло поделился мнением о нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелле Марнере. Они были одноклубниками в канадском коллективе на протяжении двух сезонов.

«Марнер поражает. Мне просто нравится смотреть за его игрой. Удивительно, как он катается, как видит лёд, как создаёт себе пространство. Старался повторять то, что он делает. И это однозначно не так легко, как кажется. Но, уверен, он работал над этим всю жизнь.

Марнер чем-то похож на Торнтона. Мы можем отлично проводить время, а потом, после выхода на лёд, будто срабатывает переключатель: пора заниматься делом. Он знает, когда может расслабиться и повеселиться, но вместе с тем очень страстно и сконцентрированно относится к хоккею, чтобы быть одним из лучших игроков в лиге и побеждать.

Думаю, большинство не видит эту его сторону, потому что они видят его только счастливым и улыбающимся. Но он очень сфокусирован и правильно относится к делу», — цитирует Марло пресс-служба НХЛ.