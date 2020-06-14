Буцаев: Радулов — очень вспыльчивый парень, но он умеет признавать ошибки

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев вспомнил период работы в ЦСКА. Буцаев рассказал, почему отправил форварда Александра Радулова в фарм-клуб.

«Горжусь и счастлив, что прошёл в тренерском деле почти все этапы, за исключением детского хоккея. И пусть главным тренером ЦСКА я был временно, не весь сезон, зато мне довелось поработать с классными специалистами, у которых я постоянно учился, что-то перенимал, анализировал…

Помню ли, как отправил Радулова в фарм-клуб? Да дело не в суровости, а в требовательности. Ведь и тренеры, и игроки — амбициозные люди. И каждый из них по-своему всегда прав. Но есть моменты, когда все должны работать на общий результат, а не идти на поводу у собственных амбиций. А Сашка — очень вспыльчивый парень.

Но в то же время отходит быстро. Умеет признавать ошибки, когда в чём-то не прав. В тот момент он не совсем правильно оценил ситуацию.

У нас отличные отношения. Да и не только с Радуловым, со многими ребятами мы пусть и не созваниваемся, но при встрече обязательно общаемся. В отношениях между мной и игроками никогда не оставалось недосказанности», — цитирует Буцаева «Матч ТВ».