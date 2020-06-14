«Сочи» предложил болельщикам придумать дизайн маски для Лассинантти
ХК «Сочи» объявил о проведении конкурса. Участникам предлагается придумать дизайн маски для голкипера Йоэля Лассинантти.
Итоги конкурса южане подведут 24 июня. Как сообщает пресс-служба, победителя будет определять голкипер. Идеи дизайна, возможно, будут использованы при изготовлении маски.
Победитель получит от Лассинантти бейсболку с автографом и специальный сувенир из Швеции.
Голкипер перешёл в «Сочи» в мае 2020 года. Он подписал контракт до конца сезона-2020/2021. В минувшем сезоне 27-летний вратарь выступал за шведский «Лулео». За этот клуб провёл в минувшем сезоне 36 матчей, коэффициент надёжности голкипера составил 1,59, а процент отражённых бросков — 92,8.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
Голкипер Лассинантти подписал контракт с «Сочи»
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