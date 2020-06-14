«Витязь» объявил об обмене Наиля Якупова в «Амур»

Пресс-служба «Витязя» объявила о переходе форварда Наиля Якупова в «Амур». Подмосковный клуб обменял игрока на денежную компенсацию.
Ранее «Чемпионат» уже сообщил, что Якупов продолжит карьеру в клубе из Хабаровска.
Нападающий в минувшем сезоне выступал за СКА, но в мае питерцы обменяли его в «Витязь» на спортивные права на форварда Германа Рубцова. Подмосковный клуб обменял игрока на денежную компенсацию.
В минувшем сезоне в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Якупов набрал 20 (10+10) очков.
В 2010 году Якупов перебрался в НХЛ. Там выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В общей сложности Якупов в НХЛ набрал 136 (62+74) очков в 350 матчах.
В 2018 году нападающий вернулся в Россию. В КХЛ подписал контракт со СКА.
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