Гатиятов и Похолов получили квалификационные предложения от «Барыса»

В «Барысе» прокомментировали информацию, связанную с продлением контрактов с рядом игроков. В пресс-службе клуба пояснили, что защитнику Кириллу Полохову и форварду Артуру Гатиятову сделали квалификационные предложения.
«Гатиятов и Полохов получили от «Барыса» квалификационные предложения. Согласно регламенту КХЛ, в срок до 31 мая игроки должны были их принять или предоставить контрактные предложения из других команд системы КХЛ.
Хоккеисты их не предоставили, и теперь права на Гатиятова и Полохова закреплены за «Барысом», — цитирует пресс-службу «Барыса» Vesti.kz.
Ранее стало известно, что «Барыс» не ведёт переговоры о продлении контракта с защитником Дамиром Рыспаевым.
Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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