Агент Саморукова: переговоры о переходе в ЦСКА прошли, договорённость есть

Сергей Исаков, агент российского защитника Дмитрия Саморукова, находящегося в системе «Эдмонтон Ойлерз», прокомментировал возможное возвращение игрока в Россию. Известно, что переговоры с защитником ведёт ЦСКА. Информацию подтвердили и в «Эдмонтоне».
«Пока этому нет официального подтверждения. Но такие переговоры прошли, договорённость есть, однако мы должны получить официальное подтверждение из «Эдмонтона», что клуб отдаёт на год права на Диму в ЦСКА. Как только подтверждение будет получено, можно будет сказать, что Дима переезжает в ЦСКА», — цитирует Исакова ТАСС.
«Эдмонтон» выбрал Саморукова на драфте НХЛ в 2017 году под 84-м номером. Следующие два сезона россиянин провёл в фарм-клубе «Гелф Сторм». В 2019-м в составе канадцев стал чемпионом хоккейной лиги Онтарио (OHL).
Сезон-2019/2020 Саморуков провёл в АХЛ в клубе «Бейкерсфилд». В 47 матчах набрал 10 (2+8) очков.
Кроме того, в составе сборной России для игроков 1999 года Саморуков — серебряный призёр Мирового кубка вызова (2015), бронзовый медалист молодёжного и юниорского чемпионатов мира.
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