Лоуренс Пилут: мне интересно новое приключение в Челябинске. Думаю, будет весело

Новичок «Трактора» защитник Лоуренс Пилут поделился ожиданиями от выступления в КХЛ. Швед перешёл в «Трактор» из «Баффало Сэйбрз».

«Организация в клубе выглядит очень профессионально. Видно, что там активно вкладывают в это и стремятся к движению вперёд. Ощущения приятные.

Провёл два хороших года в АХЛ, внёс вклад. В НХЛ тоже было здорово. Хоть я и набрал не так много очков, было впечатление, что играю неплохо.

Расстроен ли, что не получил больше шансов в НХЛ? Делал, что могу, а решали тренеры. Но, конечно, все хотят играть в НХЛ, а не АХЛ.

«Баффало» сделал предложение, но я поступил так, как считал правильным. Мне интересно новое приключение в Челябинске. Думаю, будет весело», — цитирует Пилута HockeyNews.se.