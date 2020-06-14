Двукратный обладатель Кубка Стэнли Пеннер усомнился в официальной версии 11 сентября

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Дастин Пеннер поделился мнением о террористическом акте, который произошёл 11 сентября 2001 года. Тогда террористы, захватившие несколько авиалайнеров, провели атаки на башни Всемирного торгового центра и Пентагон. В результате нападения два небоскрёба были разрушены. Количество жертв трагедии превысило 2,9 тыс. человек.
«Посмотрел документальный фильм и задумался: а может, нам врут? Посмотрел ещё один документальный фильм и снова засомневался. Сохранил эти видео в избранные, но потом они были удалены. Зачем? Кто мог это сделать?
Встретил за свою жизнь множество людей, побывавших в разных кругах. Они говорили мне такие вещи, которые заставляли сомневаться.
А затем ещё и слышишь сотни историй, как были разрушены конструкции. На месте катастрофы будто прошлись горячим ножом. Конструкция сыпалась, нарушая законы физики. Всё это странно. Напоминало контролируемый взрыв. А ещё существует теория, что не было никаких самолётов. Почему все они засняты с одной камеры?» — сказал Пеннер в подкасте Cam and Strick.
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