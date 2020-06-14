Форвард «Кярпят» Ессе Пульюярви может продолжить карьеру в КХЛ

Финский форвард Ессе Пульюярви может перейти в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщает Edmonton Sun.
Минувший сезон финский нападающий провёл в «Кярпяте», но права на него принадлежат «Эдмонтону». По данным источника, 22-летний игрок не планирует возвращаться в канадский клуб.
Пока Пульюярви рассматривает предложения клубов европейских чемпионатов. В частности, игроком интересуются в КХЛ.
В минувшем сезоне Пульюярви в 56 матчах чемпионата Финляндии набрал 53 (24+29) очка.
Пульюярви является чемпионом юношеского чемпионата мира 2016 года и молодёжного чемпионата мира 2016 года. На МЧМ-2016 стал лучшим игроком турнира.
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
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