Романов: если драка с Овечкиным будет неизбежна, убегать не буду

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов рассказал, кого считает кумиром.

«Кумир? Если скажу Уэйн Гретцки, будет банально. Но справедливо. Это же настоящая легенда, его рекорды пока ещё никто не побил. Хотя верю, что Александр Овечкин однажды превзойдёт некоторые его достижения.

Готов ли сыграть против Овечкина и помешать ему оформить рекорд? Думаю, готов. Громких слов не буду говорить, но именно для этого туда и еду — играть против звёзд! Свечников предложил Овечкину подраться? Наверное, на эмоциях. Хочу играть против него, а не драться с ним. Но если драка будет неизбежна, убегать не буду», — приводит слова Романова пресс-служба МХЛ.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России Александр — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.