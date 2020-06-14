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Болельщики признали гол Ринне лучшим в сезоне, шайба Свечникова заняла третье место

Болельщики признали гол Ринне лучшим в сезоне, шайба Свечникова заняла третье место
Хоккей / НХЛ 0

Шайба российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в стиле лакросс заняла третье место в голосовании болельщиков НХЛ в номинации «Лучший гол года». За шайбу россиянина проголосовали 20% участников.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первое место занял финский голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, поразивший ворота «Чикаго» броском через всю площадку. Он получил 42,3% голосов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторым стал канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, эффектным образом отличившийся в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». За него проголосовало 25% участников.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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