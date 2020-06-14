Романов: не думаю, что похож на дедушку. До его уровня мне ещё расти и расти!

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов поделился мнением о сравнении с своим дедушкой, бывшим наставником «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.
«Сейчас появляется всё больше защитников, которые играют роль четвёртого нападающего. Это новый тренд в хоккее. Но я считаю, что хороший защитник — этот тот, кто идеально играет в обороне. Подключение к атаке – это второстепенное. Главное, сыграть в обороне на пять с плюсом! По поводу серий без очков не переживал: забивать голы – задача нападающих, для меня важнее оборона.
Эксперты сравнивают меня с дедом? Не думаю, что похож на него, разве что, жёсткой игрой. Но до его уровня мне ещё расти и расти! Будет круто однажды подняться на один уровень с ним. Дед постоянно подсказывает мне, даёт советы. И это касается не только хоккея, но и некоторых бытовых вопросов. Недавно, например, я спорил с мамой, он отвел меня в сторону и провел воспитательную беседу. Так что он ко мне очень здорово относится, так же как и я к нему», — приводит слова Романова пресс-служба МХЛ.
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