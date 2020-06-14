Вайсфельд: «Барыс» — очень хороший вариант вообще для любого тренера

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о возможном назначении Кари Ялонена на пост главного тренера «Барыса».

«Как к этому можно относиться?! Это очень плохо для клуба. Тут две стороны вопроса. Если просто абстрактно взглянуть на проблему, конечно, это очень плохо, потому что нужно формировать состав, понимать, в каком стиле будет играть команда, а также каких хоккеистов предпочитает тот или иной тренер. Есть, конечно, и другой аргумент — чем брать абы кого, лучше уж никого не брать и подождать. Понимаю, если они сейчас никого не взяли, наверное, у них есть какие-то задумки и люди, которых они планируют видеть. Оправдать эту ситуацию можно так.

Ялонен? Очень хороший тренер, но я где-то прочитал высказывание его агента, смысл которого заключался в том, что Ялонен приедет, когда «Барыс» предложит правильную сумму. Это удивило. Разве сейчас есть столько мест для работы таких, как «Барыс»?! Мне кажется, это немножко самонадеянно, потому что в КХЛ зовут не каждый день. Многие просто в очереди стоят и готовы вообще ехать за трамвайный билет. Если бы я работал в клубе, мне бы это очень не понравилось. Считаю, «Барыс» — очень хороший вариант вообще для любого», — приводит слова Вайсфельда Vesti.kz.