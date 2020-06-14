Романов: играть под руководством Брагина – огромное удовольствие

Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России и Игоря Ларионова на должность главного тренера молодёжной команды.
«Брагин? Играть под его руководством – огромное удовольствие. Он никогда не зажимает игроков, а, наоборот, даёт поле для творчества: делай что хочешь, главное, не ошибайся! Например, разрешает защитникам играть в атаке, разрешает импровизировать в зоне атаки.
Ларионов? Профессионал высокого класса, очень умный человек, причём как в хоккее, так и в быту. На МЧМ он разбирал с нами большинство, и этот компонент у нас был изучен досконально, вплоть до того, что точно знали, когда и куда нужно отдать конкретный пас в конкретной ситуации.
Дебют за сборную России? Отличия колоссальные. Меня вызвали на Шведские игры, показалось, что скорости там запредельные. Но мы обсуждали этот момент с другими игроками молодёжки, которых вызвали на турнир, и пришли к выводу, что мы просто ещё не отошли от МЧМ. У меня просто не было сил: пробежался разок – уже выдохся. Так что тот турнир сложился для меня очень нелегко», — приводит слова Романова пресс-служба МХЛ.
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