Бельмач: «Куньлуню» имеет смысл остановиться на варианте с Красноярском

Известный функционер Андрей Бельмач прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым китайский «Куньлунь Ред Стар» может в следующем сезоне проводить домашние матчи в России.
«Оценку «Куньлуню» могут дать те люди, которые ведут проект. Моё мнение: политика КХЛ по расширению Лиги как на Запад, так и на Восток является правильной. Учитывая перспективы Белой Олимпиады-2022 в Пекине, «Куньлунь» должен стать одним из приоритетных проектов.
Домашняя арена — точка отсчёта любого спортивного проекта. Если по различным причинам такой арены нет, то это большая проблема, которая приводит к потере болельщиков, доходов и рынка в целом. Как следствие — теряется значимость бренда клуба.
КХЛ в своей основе — это российский проект, его корни — в России. Поэтому, с моей точки зрения, костяк «Куньлуня» может быть представлен российскими игроками и тренерами, которые развивают традиции и философию российско-советской школы. В этом смысле мы ничем не уступаем североамериканским коллегам. В том же Китае идёт борьба за рынок хоккея, идет давнее противостояние российской и североамериканской систем. В таких условиях КХЛ, как второй лиге мира, имеет смысл продвигать прежде всего свой стиль и свои кадры. Это только два основных момента, которые, по моему мнению, мешают китайскому клубу КХЛ набрать полный ход.
На мой взгляд, имеет смысл остановиться на варианте с Красноярском. За счёт Универсиады в этом сибирском городе была построена и запущена мощная инфраструктура, которая соответствует уровню КХЛ. Также Красноярск — это географическая середина Сибири, что отчасти утолит голод региона по хоккею после переезда «Авангарда» из Омска в Балашиху. Наконец такой выбор сохранит логистику и структуру календаря, сформировав «двойник» Красноярск — Хабаровск, да и болельщикам из Китая будет легче летать в Сибирь, а не в Москву», — приводит слова функционера Russia-Hockey.ru.
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