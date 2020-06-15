Ушёл из жизни бывший форвард «Трактора» Олег Мальцев. Ему было 57 лет

Ушёл из жизни известный советский хоккеист Олег Мальцев, сообщается на официальном сайте челябинского «Трактора». Ветерану клуба было 57 лет

«Олег Мальцев – нападающий, мастер спорта международного класса, воспитанник СК ЧТЗ. За «Трактор» выступал на протяжении 11 сезонов, провёл 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков. Вместе с командой Валерия Белоусова становится бронзовым призёром чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал Кубок Германии (1992, 1993).

Тройка Астраханцев — Федулов — Мальцев навсегда останется в памяти болельщиков как одна из самых ярких в истории клуба. В сезоне-1992/1993 она стала самой результативной в чемпионате страны», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Трактора».