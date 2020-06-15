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Ушёл из жизни бывший форвард «Трактора» Олег Мальцев. Ему было 57 лет

Ушёл из жизни бывший форвард «Трактора» Олег Мальцев. Ему было 57 лет
Хоккей / КХЛ 0

Ушёл из жизни известный советский хоккеист Олег Мальцев, сообщается на официальном сайте челябинского «Трактора». Ветерану клуба было 57 лет

«Олег Мальцев – нападающий, мастер спорта международного класса, воспитанник СК ЧТЗ. За «Трактор» выступал на протяжении 11 сезонов, провёл 286 матчей и набрал 150 (81+69) очков. Вместе с командой Валерия Белоусова становится бронзовым призёром чемпионата МХЛ (1993, 1994), со сборной России выигрывал Кубок Германии (1992, 1993).

Тройка Астраханцев — Федулов — Мальцев навсегда останется в памяти болельщиков как одна из самых ярких в истории клуба. В сезоне-1992/1993 она стала самой результативной в чемпионате страны», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Трактора».

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