Есмантович: ЦСКА был за юридическую легализацию аренды. Лига пока ничего нам не ответила

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением насчёт официального узаконивания аренды в КХЛ. Функционер заявил, что «армейский» клуб выступает за её узаконивание.

«Вопрос аренды обсуждался с сентября прошлого года в рамках рабочей группы. ЦСКА был за то, чтобы аренду юридически легализовать. Мы сейчас готовы продать до 10 хоккеистов, которые смогут развиваться немного в другом ракурсе. Но кто их купит, у кого есть деньги? Поэтому ЦСКА прорабатывал этот вопрос с точки зрения официоза. Лига пока ничего нам не ответила на будущий сезон», – сказал Есмантович в эфире «Радио Маяк».

В том же интервью президент московского ЦСКА объяснил, почему недоволен установленным потолком зарплат в размере 900 млн рублей.