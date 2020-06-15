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Президент ИИХФ оценил шансы Казахстана на проведение чемпионата мира 2026 года

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Президент ИИХФ оценил шансы Казахстана на проведение чемпионата мира 2026 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что заявка Швейцарии на проведение чемпионата мира 2026 года будет иметь небольшое преимущество при выборе страны — хозяйки турнира.

Ранее стало известно, что Казахстан входит в число кандидатов, чтобы принять чемпионат мира в 2026 году.

«Что касается чемпионата мира — 2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые 10 лет проводит турнир. Но это хорошая идея — провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей.

Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками. Пока рановато говорить, будем ли мы обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года, нам надо обсудить проведение турниров до этого», — цитирует Фазеля ТАСС.

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