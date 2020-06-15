Президент ИИХФ оценил шансы Казахстана на проведение чемпионата мира 2026 года

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что заявка Швейцарии на проведение чемпионата мира 2026 года будет иметь небольшое преимущество при выборе страны — хозяйки турнира.

Ранее стало известно, что Казахстан входит в число кандидатов, чтобы принять чемпионат мира в 2026 году.

«Что касается чемпионата мира — 2026 в Казахстане, почему нет? Но Швейцария будет иметь небольшое преимущество. Она примерно каждые 10 лет проводит турнир. Но это хорошая идея — провести турнир в Казахстане, так как правительство поддерживает там хоккей.

Казахстан проводил зимнюю Универсиаду, имеет отличные арены в Нур-Султане и Алма-Ате, это хоккейная большая страна с отличными болельщиками. Пока рановато говорить, будем ли мы обсуждать в следующем году на конгрессе проведение чемпионата мира 2026 года, нам надо обсудить проведение турниров до этого», — цитирует Фазеля ТАСС.