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21-летний российский голкипер Иван Просветов будет вызван в главную команду «Аризоны»

21-летний российский голкипер Иван Просветов будет вызван в главную команду «Аризоны»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Иван Просветов будет вызван в основную команду «Аризоны Койотс» в период тренировочного лагеря, сообщает в «твиттере» журналист Крэйг Морган.

Российский голкипер будет привлечён к тренировкам с основой вместе с ещё несколькими игроками из фарм-клуба. В этом сезоне 21-летний россиянин выступал в основном за «Тусон Роадраннерз» из АХЛ, где в 27 матчах регулярного чемпионата отражал в среднем 90,9 % бросков. Также он провёл несколько встреч в лиге Восточного побережья.

В нынешнем сезоне Иван мог дебютировать и в НХЛ. Из-за травм сразу двух вратарей «Койотс» — Антти Раанты и Дарси Кемпера — Просветов получил подобный шанс. В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Просветов остался в запасе «Аризоны», но не вышел в ходе матча, несмотря на четыре пропущенные основным голкипером шайбы.

«Аризона» отправила Просветова в фарм-клуб АХЛ
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