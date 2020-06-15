21-летний российский голкипер Иван Просветов будет вызван в главную команду «Аризоны»

Голкипер Иван Просветов будет вызван в основную команду «Аризоны Койотс» в период тренировочного лагеря, сообщает в «твиттере» журналист Крэйг Морган.

Российский голкипер будет привлечён к тренировкам с основой вместе с ещё несколькими игроками из фарм-клуба. В этом сезоне 21-летний россиянин выступал в основном за «Тусон Роадраннерз» из АХЛ, где в 27 матчах регулярного чемпионата отражал в среднем 90,9 % бросков. Также он провёл несколько встреч в лиге Восточного побережья.

В нынешнем сезоне Иван мог дебютировать и в НХЛ. Из-за травм сразу двух вратарей «Койотс» — Антти Раанты и Дарси Кемпера — Просветов получил подобный шанс. В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Просветов остался в запасе «Аризоны», но не вышел в ходе матча, несмотря на четыре пропущенные основным голкипером шайбы.