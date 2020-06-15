Экс-форвард «Торпедо» Коньков перешёл в «Актобе». В Сербии он набрал 15 очков в 5 матчах

Российский нападающий Роман Коньков пополнил состав «Актобе», сообщает «Шайба.kz».



Минувший сезон 27-летний хоккеист начинал в «Гомеле», где в трёх матчах регулярного чемпионата Беларуси результативными действиями не отметился. Затем он перешёл в сербский клуб «Црвена Звезда», в составе которого провёл пять матчей и записал в актив 15 (3+12) очков.



С 2014 по 2016 годы форвард выступал за нижегородское «Торпедо». В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге воспитанник нижегородского хоккея сыграл 41 матч, забросив одну шайбу и сделав шесть результативных передач. Также за карьеру в России игрок защищал цвета таких клубов Высшей хоккейной лиги, как «Саров», «Нефтяник», «Сокол» и «Буран».

В составе сборной России Коньков принимал участие в юниорском чемпионате мира 2011 года, на котором стал бронзовым призёром, набрав 4 (2+2) очка в семи матчах.