Кожевников: Широков застоялся в «Авангарде», в «Спартаке» у него есть шанс перезагрузиться

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал обмен форварда Александра Хохлачёва из «Спартака» в «Авангард» на нападающего Сергея Широкова.
«Я думаю, «Спартак». Широков умеет забивать, но в «Авангарде» застоялся. Хохлачёв очень здорово отыграл в «Спартаке». Он высококлассный хоккеист, но в плей-офф у него почему-то игра не получалась. Не знаю, какие там у Александра проблемы. Но, когда идет жёсткая игра, на Хохлачёве акцентируется очень много внимания. Тем более он был лидером в «Спартаке». И зная, что Александр не любит жёсткой игры, соперники устраивали ему особый контроль. Естественно, одного из лучших бомбардиров и очень техничного игрока хотели напугать. По крайней мере жёстко его встречать. И Хохлачёв не выдержал этой игры.
Ему нужно было как-то по-другому играть в пас, но это очень индивидуальный хоккеист, и для него крайне сложно отказаться от привычных действий на льду. И тяжело было перестроиться. В результате в двух последних плей-офф Хохлачёв не смотрелся. А Широков не боится жёсткой игры, может быть лидером. И сейчас у него есть шанс перезагрузиться после того, как Боб Хартли перестал верить в Сергея в «Авангарде», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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