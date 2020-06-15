Рыбин: потолок зарплат выгоден только клубам, это несправедливо. Слишком резко всё сделали

Известный нападающий Максим Рыбин поделился мнением о введении в КХЛ жёсткого потолка зарплат.

«Уж слишком резко всё сделали. Это выгодно только одной стороне — клубам. А это несправедливо. Много хороших хоккеистов останутся без работы, а те, кто в среднем получал по 20-30 миллионов рублей, станут зарабатывать лишь пять. Кто-то вынужден либо ехать в ВХЛ, либо за границу, либо вовсе заканчивать. Снижение должно быть пошаговым. А не так, мол, захотел и сделал. Считаю, это не очень правильно.

Обычные люди меня не поймут? Я всё-таки сам хоккеист. Тяжело сравнивать нашу профессию с другими. Те суммы, которые вы называете, может быть, они и завышенные, но раз клуб согласился на такую зарплату, значит у хоккеиста хороший агент. Если ты бомбардир, лучший защитник, у тебя хороший плюс/минус, почему ты не должен хорошо зарабатывать? Но средние зарплаты я вам произнёс. Может, они кому-то тоже покажутся большими, но из моих уст глупо бы выглядела фраза: «Всем надо резать зарплаты, я вот, например, мало в последнее время получал». Конечно, я так не скажу. Понимаю, что век хоккеиста недолог. Надо успеть заработать на всю жизнь. При правильном подходе к деньгам это реально сделать», — приводятся слова Рыбина на сайте «Матч ТВ».