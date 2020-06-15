Карчиди: Замуле нужно года два поиграть в фарм-клубе, прежде чем он будет готов к НХЛ

Обозреватель издания Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди оценил перспективы защитника Егора Замулы пробиться в основу «Филадельфии Флайерз».
«Я расцениваю Егора Замулу, которого подписывал ещё предыдущий генменеджер Рон Хекстолл, как проспекта номер три в системе «Филадельфии», но напротив него надо поставить звёздочку. Она нужна потому, что неизвестно, как Егор восстановится после операции на спине. Россиянин преуспел в Западной лиге, но, вероятно, ему понадобиться года два поиграть в фарм-клубе, прежде чем он будет готов к тому, чтобы выступать на уровне НХЛ», — отметил Карчиди.
Замула получил травму спины в конце января, выступая за «Калгари Хитмен». В прошлом сезоне он набрал 28 (7+21) очков в 28 матчах. Напомним, что недавно российские права на Замулу приобрёл питерский СКА.
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