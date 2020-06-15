У рижского «Динамо» сорвались несколько сделок по игрокам из-за эпидемии коронавируса

Гунтарас Пасте, который исполняет роль генерального менеджера рижского «Динамо», признался, что из-за эпидемии коронавируса у клуба сорвалось несколько сделок.



«У нас были на примете хорошие игроки/ Но сейчас очень сложная ситуация. Неопределённая. А у хороших хоккеистов всегда есть предложения от других клубов. Так что наши сделки сорвались. Не все понимают, что в других европейских лигах могут только мечтать о таких зарплатах, как в Риге. Только уйдя, некоторые хоккеисты смогут это осознать», — цитирует Пасте LA.lv.

Рижское «Динамо» на данный момент не имеет главного тренера. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на этот пост является Петерис Скудра. В слухах также фигурировала персона Вячеслава Козлова.