У рижского «Динамо» сорвались несколько сделок по игрокам из-за эпидемии коронавируса
Гунтарас Пасте, который исполняет роль генерального менеджера рижского «Динамо», признался, что из-за эпидемии коронавируса у клуба сорвалось несколько сделок.
«У нас были на примете хорошие игроки/ Но сейчас очень сложная ситуация. Неопределённая. А у хороших хоккеистов всегда есть предложения от других клубов. Так что наши сделки сорвались. Не все понимают, что в других европейских лигах могут только мечтать о таких зарплатах, как в Риге. Только уйдя, некоторые хоккеисты смогут это осознать», — цитирует Пасте LA.lv.
Рижское «Динамо» на данный момент не имеет главного тренера. Ранее сообщалось, что главным кандидатом на этот пост является Петерис Скудра. В слухах также фигурировала персона Вячеслава Козлова.
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