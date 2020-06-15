Глава КХЛ — о возможном сдвиге старта ЧМ-2021: нам было бы интересно провести матчи в мае
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопрос, может ли чемпионат КХЛ продолжиться после 30 апреля, если сроки проведения ЧМ-2021 будут изменены.
«Конечно, в этом случае у нас есть желание воспользоваться этим решением ИИХФ и продлить хоккейный сезон в КХЛ, но говорить об этом сейчас рано – существует множество условий, при которых это станет возможным.
Но для нас важно понимать, что ещё не готов международный календарь у ИИХФ. Затем мы согласуем с ФХР план подготовки сборной. В случае если все факторы сойдутся, то КХЛ было бы интересно провести матчи в мае, несмотря на то что контракты всех хоккеистов рассчитаны до 30 апреля», – цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
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