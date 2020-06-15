«Куньлунь» не получал информацию от властей Китая по срокам и возможности открытия границ

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» сообщила, что клуб не получал информацию от китайских властей по срокам и возможности открытия границ между Китаем и другими странами относительно проведения матчей Континентальной хоккейной лиги.
«Мы еще не получили информацию от властей Китая по поводу сроков и возможности открытия границ. Что касается места дислокации, то это вопрос не только клуба, но и лиги, которая должна составить ритмичный календарь, выстроить логистику, оптимизировать перелёты для команд», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
Ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига предложила «Куньлуню» проводить домашние матчи на территории России. Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничений в авиасообщении.
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