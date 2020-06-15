«Баффал» подписал трёхлетний контракт новичка с финским защитником Лааксоненом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с финским защитником Оскари Лааксоненом. Контракт 20-летнего хоккеиста с клубом рассчитан на три года.

«Баффало» выбрал Лааксонена в третьем раунде драфта НХЛ-2017 под общим 89-м номером. В минувшем сезоне защитник играл на родине за местный «Ильвес» и в 46 матчах набрал 12 (2+10) очков при показателе полезности «-4».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет, за Кубок Стэнли сразятся 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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