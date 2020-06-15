Плющев: не исключаю, что Якупов может оказаться в «Ак Барсе»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о нападающем Наиле Якупове, которого «Витязь» обменял в хабаровский «Амур».

«Якупов попал в КХЛ в солидный клуб с великолепной инфраструктурой. Клуб, который делает для игроков очень многое, чтобы они могли себя реализовать. Но те надежды, которые возлагались в Петербурге на Наиля, он не оправдал. А что касается таких «шахматных» переходов в несколько ходов, мне сложно давать им оценку. Здесь идёт игра менеджеров, занимающихся комплектованием команд.

Главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов вроде бы заявил, что клуб весь свой лимит на зарплаты игроков уже выбрал, и больше на новичков денег нет. Но я не исключаю, что Якупов может оказаться в «Ак Барсе», тем более что он родом из этого региона», — приводит слова Плющева News.ru.