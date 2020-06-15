Защитник «Далласа» Роман Полак договорился о контракте с чешским «Витковице»
Чешский защитник «Даллас Старз» Роман Полак после завершения сезона в Национальной хоккейной лиге будет выступать на родине за клуб «Витковице», сообщает официальный сайт чешского клуба.
«Роман всё ещё является игроком «Далласа», поэтому он ещё не смог подписать с нами контракт. Однако мы договорились о том, что после выполнения всех обязательств в НХЛ Роман станет игроком «Витковице». Я очень рад объявить, что мы договорились о долгосрочном контракте», – сказал спортивный директор «Витковице» Роман Шимичек.
В 2004 году Полак был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» под общим 180-м номером. До своего отъезда в НХЛ защитник провёл два года в «Витковице», а также выступал за чешский клуб во время локаута в 2012 году.
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