Скабелка: в «Барысе» твёрдо для себя решил, что заниматься нужно чем-то одним

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал, почему решил покинуть казахстанский «Барыс».
«Не секрет, что в Казахстане предпочитают, чтобы главный тренер “Барыса” заодно возглавлял и сборную. И там на данный момент это логично: кроме игроков из клуба КХЛ, в сборной буквально несколько человек. В последнем созыве были всего трое — Рымарев, Доус и Жайлауов. Может, в ближайшее время конъюнктура изменится: казахстанцы же тоже теперь не будут считаться в России легионерами, так что часть наверняка разъедется. Тогда и разделение постов может произойти. Но пока этого не случилось, пришлось выбирать. Между тем, чтобы оставаться в Казахстане на обоих постах или покинуть Нур-Султан.
В чём была сложность остаться, если “Барыс” и сборная — практически одно лицо? Лицо одно, а специфика разная. Так что это было принципиально. Твёрдо для себя решил, что заниматься нужно чем-то одним. При этом роль тренера клуба мне ближе, чем наставника сборной, которая в сезоне собирается всего на несколько турниров и чемпионат мира.
Сыграло ли в этом роль февральское поражение в олимпийской квалификации от Польши? Не то чтобы исчерпывающую, но стало серьёзным фактором. После чего понял, что совместительства не хочу», — приводит слова Скабелки «Прессбол».
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