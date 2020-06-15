Бержерон — главный претендент на приз лучшему оборонительному форварду по мнению тренеров

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн провёл анонимный опрос среди всех главных тренеров команд Национальной хоккейной лиги. Большинство из них считают нападающего «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона главным претендентом на приз лучшему форварду оборонительного плана – «Селки Трофи».

34-летний канадский нападающий набрал в текущем сезоне 56 (31+25) очков в 62 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+23» и 28 минутам штрафного времени. Также он выигрывает 57,89% вбрасываний.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».