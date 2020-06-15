Плющев — о потолке зарплат: не всё, что хорошо в НХЛ, будет так же хорошо в России

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал введение жёсткого потолка зарплат со следующего сезона КХЛ.
«Сейчас все клубы взяли и одним махом привели к одному знаменателю. Хорошо это или плохо? Думаю, время покажет. Но мне, например, кажется, что это не очень хорошо. Потому что всегда и во всём должны быть лидеры. И если у кого-то есть возможность вкладывать денег больше в своё любимое детище, почему они должны равняться на тех людей, которые никогда не ставили перед собой больших задач?
Я никогда не был сторонником уравниловки. Во-первых, не всё, что хорошо в НХЛ, будет так же хорошо в России. Во-вторых, чтобы создать реальную конкуренцию между клубами, нужно воссоздать систему подготовки молодых хоккеистов. Чтобы не просто выпускать средних игроков, а готовить настоящих звёзд.
К сожалению, за последние лет 15 мы ничего особо яркого в нашем хоккее не увидели. За исключением, может быть, вратарей. А среди полевых игроков последним из могикан, драфтовавшимся в НХЛ под первым номером, был, наверное, Евгений Малкин. Да, потом были хорошие, добротные игроки, но это не Овечкин, не Малкин и не Ковальчук. И не Алексей Яшин, как несколько раньше», – приводит слова Плющева News.ru.
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