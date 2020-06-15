Макар — главный претендент на «Колдер Трофи» по мнению тренеров

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн провёл анонимное голосование для определения главного претендента на приз, вручаемый лучшему новичку сезона, «Колдер Трофи». В опросе приняли участие 11 представителей клубов из Западной конференции, исключая «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш».
Участникам голосования нужно было сделать выбор между Кейлом Макаром («Колорадо») и Куинном Хьюзом («Ванкувер»). 10 человек из 11 отдали предпочтение защитнику «Эваланш». Ещё один руководитель не определился с выбором.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 15 июня 2020
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